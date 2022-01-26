Большинство детей оказалось недовольно школьным питанием

Более 83% российских школьников недовольны питанием в школьных столовых, сообщает Общественная палата России (ОП РФ) по итогам тематического мониторинга.

«Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть», — приводят «Известия» слова зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей Юлии Зимовой.

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Половина учеников российских школ (49%) жалуются на то, что еда в школьной столовой не всегда бывает горячей, еще у 16% блюда подают холодными практически постоянно, свидетельствуют данные всероссийского опроса детей и их родителей, следует из результатов опроса.

Также по данным мониторинга, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды. 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.