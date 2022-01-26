НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Большинство детей оказалось недовольно школьным питанием

Источник:
«Известия»
166 0
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Более 83% российских школьников недовольны питанием в школьных столовых, сообщает Общественная палата России (ОП РФ) по итогам тематического мониторинга.

«Нам необходимы понятные алгоритмы общественного контроля. Сейчас родители могут приходить в школы, чтобы оценить, как питаются дети, но часто они просто не знают, на что смотреть», — приводят «Известия» слова зампредседателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей Юлии Зимовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавные ошибки зимнего питания

Половина учеников российских школ (49%) жалуются на то, что еда в школьной столовой не всегда бывает горячей, еще у 16% блюда подают холодными практически постоянно, свидетельствуют данные всероссийского опроса детей и их родителей, следует из результатов опроса.

Также по данным мониторинга, 83% детей в той или иной степени недовольны качеством еды. 56% учеников заявили, что им не нравятся некоторые блюда в школьных столовых, а 27% респондентов считают невкусной всю еду, которую им подают.

Еще по теме
Наука нашла спасение для планеты в искусственном мясе
Чрезмерное употребление яиц оказалось смертельно опасным
Гордон Рамзи испугался приготовления ужина для Путина
Цена и рейтинг: какое шампанское выбрать
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Манжероке
Супругов на Алтае задержали за истязание детей
Школы в Хакасии перевели на дистанционное обучение
Житель Кузбасса отсудил 370 тыс. за допы при покупке авто
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден пообещал ввести санкции лично против Путина
Большинство детей оказалось недовольно школьным питанием
Минфин раскритиковал запрет криптовалют
АвтоВАЗ немного улучшит Lada Niva Legend
О самом главном
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Кармические отношения: как понять смысл союза
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
26
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
США отказались идти на какие‑либо уступки России
20
МИД предупредил о подготовке Западом крупных провокаций
Sibnet.Ru