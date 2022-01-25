Новую пенсионную реформу проведут в 2022 году

Российские власти намерены провести до конца 2022 года реформу накопительных пенсий. Сейчас правительство обсуждает сценарий изменений, разработанный Минфином. Предлагаемый вариант предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.

Участие граждан в новой системе будет добровольным. Чтобы накопительная пенсия стала популярной, разработчики предлагают ввести целый комплекс стимулирующих мер. Так, планируется ввести налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

«Каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе обязательного пенсионного страхования», — уточнил «Известиям» гендиректор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

Концепция реформы также предусматривает наличие неснижаемого остатка в качестве первоначального взноса в негосударственное пенсионное обеспечение. Накопленные до 2014 года «замороженные» деньги можно будет использовать для первого взноса.

Предположительно, система заработает в 2023 году. Фактически, произойдет возврат к частичной накопительной системе пенсий, однако ее существенно трансформируют. Государство гарантирует сохранность сбережений, а также обязуется инвестировать в накопления наравне с гражданином.

Чтобы подготовить почву для реформы, в 2020 году был принят закон о праве получения негосударственной пенсии с 60 лет для мужчин и с 55 — для женщин. Он призван повысить привлекательность вложений в негосударственное пенсионное обеспечение.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия — надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете работника из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования в размере 6% от страховых взносов. Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рождения и моложе.

С 2014 года власти в целях обеспечения бюджетной стабильности заморозили накопительную часть пенсии, с этого момента отчисления в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам. Мораторий неоднократно продлевался, в настоящее время он действует до 2023 года.

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Если страховая пенсия индексируется каждый год на сумму, которую устанавливает государство, накопительная растет за счет инвестиционного дохода, так как негосударственные пенсионные фонды и Пенсионный фонд России вкладывают эти деньги в облигации и акции. На практике в некоторые периоды времени накопления могут снижаться из-за неудачных инвестиций.

Рассчитывается такая пенсия довольно просто — общую сумму накоплений делят на 264, это количество месяцев ожидаемых выплат. Если обратиться за выплатой не сразу, то она увеличится, так как ежегодно из числа 264 будет вычитаться 12 месяцев. Например, если работник к моменту выхода на пенсию накопил миллион рублей, накопительная часть пенсии составит 3 788 рублей.

Чтобы узнать сумму средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете, можно отправить запрос в личном кабинете на портале «Госуслуг», а также лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России.