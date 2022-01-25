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Супругов на Алтае задержали за истязание детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правоохранители Алтайского края задержали многодетную мать и ее сожителя, которые регулярно били детей и издевались над ними, сообщает СУ СК региона.

Инцидент, заинтересовавший правоохранителей, произошел 21 января. Жители села Селезнево Шелаболихинского района увидели на крыльце дома абсолютно голого плачущегомальчика. Оказалось, его выгнали родители в воспитательных целях. Ребенка сняли на видео, ролик стал распространятся в соцсетях, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

По данным следствия, в тот день 31-летняя мать и ее 34-летний сожитель были недовольны поведением пятилетнего сына, выгнали его из дома полностью голым. Выяснилось, что мальчика, также его шестилетнего и полуторагодовалого братьев систематически истязают как сама мать, так и ее сожитель.

Семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности. Мальчиков изъяли из семьи и отправили в больницу.

Их мать и отчима задержали, в суд будет направлено ходатайство о заключении их под стражу.

В зависимости от роли каждого супругов подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более несовершеннолетних.

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