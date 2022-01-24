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Издевательства над ребенком на Алтае заинтересовали Бастрыкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикаций об издевательствах над маленьким ребёнком в Алтайском крае, сообщается на сайте СКР.

«В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации», – сказано в сообщении.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Шелаболихинском районе Алтайского края 21 января. Пьяные родители выгнали на улицу маленього ребенка, предварительно заставив догола раздеться. На улице, по слова односельчан в это врем было 20 градусов мороза.

Краевые следователи вначале начали проверку инцидента, но вскоре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

Уточняется, что, будучи недовольные поведением сына, родители в мороз выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. Сейчас он двое его братьев изъяты из семьи.

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