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Ребенка на Алтае выгнали голым на мороз «для воспитания»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Маленького ребенка в Алтайском крае полностью без одежды выгнали из дома на мороз в воспитательных целях, инцидент попал на видео.

По словам автора видео, такие методы воспитания родители применяют к мальчику неоднократно. Ролик начал стремительно распространяться в Интернете и привлек внимание правоохранителей.

Следователи начали проверку, им предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете.

Как сообщают местные СМИ и паблики в социальных сетях, абсолютно голый ребенок стоял у входа в дом и плакал, выгнали его пьяные родители. На морозе оказался самый старший из детей, ему 6,5 лет, в школу он пока не ходит. У него есть два брата, одному из них пять лет, а другому около года. Их уже забирали у матери, но потом возвращали.

По словам односельчан, выгонять ребенка на мороз (в тот день на улице было около 20 градусов мороза) в этой семье – такой метод воспитания.

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