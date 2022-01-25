НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину

Источник:
ТАСС
554 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о страхе президента России Владимира Путина «безвозвратно потерять» Украину, идущую по пути «демократических реформ».

На семинаре Блинкена спросили о причинах конфликта России и Украины. «По мере того, как Украина шла по пути реформ, пыталась укрепить демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — цитирует ТАСС Блинкена.

Россия в декабре 2021 года опубликовала требования к Западу о гарантиях безопасности. Москва призвала НАТО отказаться от планов по расширению, в том числе от принятия Украины в состав альянса.

Власти США на этой неделе направят России свои письменные ответы по гарантиям безопасности, после чего будут ждать реакции Москвы на них, заявил Блинкен.

Еще по теме
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
Украина запретила спортсменам стоять рядом с российскими атлетами
Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»
США отказались идти на какие‑либо уступки России
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Манжероке
Супругов на Алтае задержали за истязание детей
Школы в Хакасии перевели на дистанционное обучение
Житель Кузбасса отсудил 370 тыс. за допы при покупке авто
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
21
США отказались идти на какие‑либо уступки России
Sibnet.Ru