Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о страхе президента России Владимира Путина «безвозвратно потерять» Украину, идущую по пути «демократических реформ».

На семинаре Блинкена спросили о причинах конфликта России и Украины. «По мере того, как Украина шла по пути реформ, пыталась укрепить демократию, продолжала свое взаимодействие с Европой и Западом, он (президент России Владимир Путин), вероятно, опасался потерять ее безвозвратно», — цитирует ТАСС Блинкена.

Россия в декабре 2021 года опубликовала требования к Западу о гарантиях безопасности. Москва призвала НАТО отказаться от планов по расширению, в том числе от принятия Украины в состав альянса.

Власти США на этой неделе направят России свои письменные ответы по гарантиям безопасности, после чего будут ждать реакции Москвы на них, заявил Блинкен.