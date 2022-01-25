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Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «глупым сукиным сыном» после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции.

«Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?»— прокричал журналист. «Нет. Это большой плюс. Какой глупый сукин сын», — приводит РБК Байдена.

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Позднее журналист выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал ответ президента непосредственно в момент выступления. Журналист также поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова Байдена в своей стенограмме.

Годовая инфляция в США по итогам декабря 2021 года ускорилась до 7%. Это максимальное значение почти за 40 лет — в последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.

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Политика #Курьезы #Мир
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