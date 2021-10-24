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Провалы Байдена превратили его в «хромую утку»

Источник:
Die Welt
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Фото: © The White House

Неудачи в борьбе с пандемией, отсутствие стратегии в отношении Китая, хаос в конгрессе и кризис на границе с Мексикой обрушили рейтинг президента США Джо Байдена и, по сути, превратили его «хромую утку», пишет немецкое издание Die Welt.

Одной из последних проблем Байдена стал хаос в конгрессе, вызванный дебатами вокруг принятия многомиллиардной программы Байдена по защите климата и социальному обеспечению, отмечает издание.

Демократов раздражало, когда Дональд Трамп был агрессивно настроен в отношении Китая, но теперь они осознали, что мягкий курс в отношении Пекина не работает. Байден за восемь месяцев своего пребывания в должности президента он так и не предложил последовательной стратегии в отношении КНР, считает Die Welt.

Еще одна проблемная тема — пандемия коронавируса. С момента начала эпидемии число жертв в США уже достигло 700 тысяч человек. Отмечается, что смертность там в два раза выше, чем, например, в ФРГ. Многие американцы не доверяют правительству, и Байден не сумел переломить эту ситуацию.

Слабым местом Белого дома остается миграционная политика, считает Die Welt. Кризис на границе с Мексикой не удалось разрешить: за июль и август пограничная служба зафиксировала 200 тысяч попыток нелегального пересечения границы. При этом, как выяснилось, курс Байдена ничем не отличается от курса Трампа: при нем также высылают нелегалов.

Популярность и высокие рейтинги, с которыми Байден вступал в должность президента, давно растворились, пишет Die Welt. Согласно данным Gallup, рейтинг Байдена снизился до 43%.

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