НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия защитит традиционные ценности

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Фото: © Sibnet.ru

Министерство культуры сформулировало цели и задачи государственной политики России «в сфере традиционных ценностей», соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди главных задач для защиты традиционных ценностей в документе называется защита русского языка от нецензурной брани, противодействие «деструктивной идеологии» и поддержка традиционных конфессий.

Отмечается, что указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вступит в силу в мае 2022 года.

Он будет распространяться на органы государственной власти, граждан России, некоммерческие организации, органы местного самоуправления. Указ разрабатывался в соответствии со Стратегией национальной безопасности России.

Еще по теме
Кремль объяснил падение фондового рынка
МИД России обвинил Запад в токсичности
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Кудрин призвал к созданию агломераций в Сибири
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростков на Алтае начали прививать от коронавируса
Издевательства над ребенком на Алтае заинтересовали Бастрыкина
Тулеев нашел решение главной проблемы метановых шахт
Логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы удивил Сеть
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Байден пообещал России катастрофу
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
20
Байден пообещал России катастрофу
Sibnet.Ru