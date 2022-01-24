Россия защитит традиционные ценности

Министерство культуры сформулировало цели и задачи государственной политики России «в сфере традиционных ценностей», соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди главных задач для защиты традиционных ценностей в документе называется защита русского языка от нецензурной брани, противодействие «деструктивной идеологии» и поддержка традиционных конфессий.

Отмечается, что указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вступит в силу в мае 2022 года.

Он будет распространяться на органы государственной власти, граждан России, некоммерческие организации, органы местного самоуправления. Указ разрабатывался в соответствии со Стратегией национальной безопасности России.