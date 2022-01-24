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Тулеев нашел решение главной проблемы метановых шахт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hangela

Заблаговременная добыча метана из угольных пластов сведет к минимуму количество ЧП на шахтах, но сейчас проект по постройке скважин практически заморожен, сообщил экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в Instagram.

Тулеев напомнил о высокой способности угля к поглощению и притягиванию, особенно метана. Он отметил, что газ — главная причина пожаров и взрывов на шахтах. «Поэтому заблаговременное извлечение его из недр земли до начала горных работ — это самое главное в безопасности шахтерского труда», — написал экс-губернатор.

Тулеев рассказал о проекте заблаговременной добычи метана из угольных пластов. «Это скважина, то есть выработка глубиной до 800 метров, диаметров 100 миллиметров, в угольный пласт загоняется труба, газ метан через дырки в этой трубе выводится на поверхность. Чем длиннее труба, тем больше контакта с углем и тем больше выделяется газа из угольных пластов», — описал технологию он.

По словам экс-главы, первые две такие скважины пробурили за счет областного бюджета. Затем к проекту присоединился «Газпром», сделавший с 2007 по 2018 годы 37 скважин на месторождении «Ерунаковский». Сейчас же работы ведутся крайне медленно.

«Газ можно использовать для выработки электроэнергии и пускать на собственные нужды предприятий. Прокладывать трубы к котельным и топить им. Продавать сжиженный газ. Заправлять машины и так далее», — отметил Тулеев.

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