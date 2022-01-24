Эксперты предложили разделить авто на массовые и люксовые

Изменить подход к налогообложению, разделив машины на массовые и люксовые, будет более эффективно, чем поднимать планку налога на роскошь, предложили эксперты «Банкавто».

«Поднять, как предлагают многие, "планку роскоши" будет недостаточно. Новые границы в 5 или 6 миллионов тоже когда-нибудь станут слишком тесными из-за инфляции… Четкое разграничение марок и моделей на массовые и роскошные в перспективе при расчете налогообложения может стать гораздо более эффективным», — отметили эксперты.

Например, все новые Bugatti, которые стоят действительно дорого, должны получить самый большой коэффициент налога. Но в случае BMW, которые тоже не отличаются низкой стоимостью, но имеют широкий модельный ряд с разными ценниками, градация должна стать помодельной. Так, BMW X7 будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных автомобилей, поясняют подход эксперты.

Все модели Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. «Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя», — считают в «Банкавто».

Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным «Автостата», средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.