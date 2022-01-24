Раскрыто убийство семьи в Омской области

Подозреваемый в убийстве семьи в Омской области задержан — им оказался 17-летний друг старшей дочери. Подросток зарезал родителей и младшую сестру девочки за то, что им не разрешали встречаться, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

В субботу в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и их 10-летней дочери-инвалида с ножевыми ранениями. Старшая дочь 14 лет сообщила, что в дом ворвался незнакомый мужчина.

Позже выяснилось, что она сказала неправду. Оказалось, что к преступлению причастны сама школьница и ее 17-летний друг. По версии следствия, девочка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы.

Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого. Парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью подросток пробрался в дом и зарезал спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку. Она страдала заболеванием, а сестра не хотела ухаживать за ней.

После убийства 14-летняя подозреваемая взяла с собой шестилетнего брата и постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина. Девочка предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности.

Полицейские искали взрослого мужчину с бородой. В это время криминалисты и следователи усомнились в том, что девочка говорит правду. На допросах подростки признались в убийстве.

Парень подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож и спрятанную окровавленную одежду.

Следствие намерено арестовать подозреваемых. За убийство трех человек закон предусматривает наказание в виде пожизненного срока, но несовершеннолетний не может получить больше 10 лет лишения свободы.