СК составил фоторобот убийцы омской семьи

Следователи составили фоторобот неизвестного мужчину, который зарезал мужа, жену и их десятилетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

В субботу в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. Еще двое детей: 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фоторобот подозреваемого в убийстве семьи Фото: © СУ СК РФ по Омской области

Следователи составили фотороборот разыскиваемого преступника. Они ищут мужчину 45-50 лет худощавого телосложения с морщинистым лицом и бородой.

В момент совершения преступления был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные брюки, короткие зимние галоши. При себе может иметь нож. Очевидцев просят позвонить в полицию или СК.