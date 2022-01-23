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Изменился порядок начисления выплат по больничному

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство с 2022 года изменило максимальный и минимальный размер выплаты по больничному, а также порядок ее начисления.

Максимальная выплата по больничному в 2022 году составляет 2572 рубля 60 копеек в день. То есть если человек болел 14 дней, то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 36 016 рублей 40 копеек, что на 1936 рублей 90 копеек больше, чем в прошлом году, приводит «Российская газета» новые правила.

Выплата облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), значит, от этой суммы нужно отнять 13%, после чего на руки человек получит 31 334 рубля 26 копеек. Минимальная выплата по больничному в 2022 году составляет 456 рублей 66 копеек в день.

Поскольку выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, то на максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше восьми лет.

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Если зарплата меньше, а страховой стаж такой же, то работник получит выплату, рассчитанную исходя из 100% размера среднего заработка. При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет — 60%.

В 100%-м размере независимо от страхового стажа работника оплачиваются больничные по уходу за детьми до семи лет включительно.

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