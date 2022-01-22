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МИД России обвинил Запад в токсичности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Заявление Госдепартамента США о том, что состоялись десятки контактов по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, является вымыслом, сообщается на сайте МИД России. По мнению российского ведомства, Вашингтон запустил «токсичную кампанию».

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора"», — говорится в публикации.

Госдепартамент США 20 января выпустил бюллетень «Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине». В МИД России подчеркнули, что все написанное в этом материале «не выдерживает никакого критического анализа».

Так, среди «вымыслов» Вашингтона в бюллетени российская сторона назвала тезис, что Москва использует дезинформацию, чтобы создать предлог для войны. Российский МИД предложил вспомнить, как США неоднократно использовали дезинформацию для агрессии.

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Политика #Мир #Россия
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