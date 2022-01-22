Сибирякам пообещали «неприличную жару»

Положительная температурная аномалия в Сибири до конца месяца будет достигать 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам главного российского синоптика, в азиатской части России установится «неприличная жара».

«По северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны. Такой длительный процесс наблюдается редко», — сказал Вильфанд.

По его словам, обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента — их вымораживает, средние температуры около 50 градусов мороза. При этом сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы.

Подобные явления ранее были исключительными, но в настоящее время повторяются все чаще. Так, аналогичная погода наблюдалась зимой 2019-2020 годов. По оценке Вильфанда, перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться намного чаще.