НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сибирякам пообещали «неприличную жару»

Источник:
РИА Новости
279 1
Фото: © Sibnet.ru

Положительная температурная аномалия в Сибири до конца месяца будет достигать 20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам главного российского синоптика, в азиатской части России установится «неприличная жара».

«По северному побережью европейской и азиатской территории страны перемещаются воздушные массы с Гренландского и Норвежского морей. Это невероятно теплый воздух для азиатской части страны. Такой длительный процесс наблюдается редко», — сказал Вильфанд.

По его словам, обычно воздушные массы в азиатской части страны формируются под влиянием континента — их вымораживает, средние температуры около 50 градусов мороза. При этом сейчас до конца месяца на севере Сибири и западе Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы.

Подобные явления ранее были исключительными, но в настоящее время повторяются все чаще. Так, аналогичная погода наблюдалась зимой 2019-2020 годов. По оценке Вильфанда, перенос зимой воздушных масс из Атлантики стал случаться намного чаще.

Еще по теме
Морозы до 39 градусов придут в выходные в Забайкалье
Постепенное похолодание пообещали Новосибирску
Синоптики пообещали Сибири температурные аномалии
Сибирские города оказались в топе по крещенским морозам
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске подорожал в два раза
Ванна сбежала от томича. ВИДЕО
Неизвестный вырезал семью в Омской области
Самое популярное
Игру God of War для ПК взломали
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Путин разоблачил украинский блеф США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Sibnet.Ru