Океан нашли на спутнике Сатурна

Команда астрономов обнаружила доказательства существования жидкого океана на Мимасе, маленьком спутнике Сатурна. Исследование опубликовано в журнале Icarus.

Мимас долгое время считался инертным ледяным объектом. Однако наблюдения, выполненные при помощи космического аппарата Cassini, позволили зафиксировать на этом спутнике небольшую вибрацию, указывающую на геологическую активность.

Подобные данные довольно непросто объяснить. Однако сразу несколько математических моделей указали на то, что изрытое кратерами космическое тело может скрывать под толщей льда жидкий океан.

Толщина ледового слоя до предполагаемого океана составляет от 18 до 25 километров, предполагают ученые. В ближайшее время исследователям предстоит переоценить статус этого спутника в качестве «океанической луны», указывается в статье.