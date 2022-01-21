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Toyota подтвердила многолетние очереди на Land Cruiser 300

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Toyota

Сроки ожидания клиентами внедорожника Land Cruiser нового поколения (индекс «300») могут растянуться на четыре года, сообщила компания Toyota.

Желающие получить новый Land Cruiser 300, возможно, будут ждать машину до четырех лет, написали японские СМИ в августе 2021 года. Тогда Toyota получила около 20 тысяч заявок на покупку внедорожника, тогда как в производственном плане компании был заложен выпуск только 5 тысяч экземпляров модели в год.

«Сроки поставки автомобилей могут достигать примерно четырех лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время получения заказа, и благодарим вас за понимание», — подтвердила Toyota на японском сайте.

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, получивший индекс «300», доступен с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами мощностью 415 лошадиных сил, а также с 299-сильным 3,3-литровым турбодизелем. Оба двигателя действуют вместе с десятиступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. На данный момент рекомендованные розничные цены на внедорожник стартуют с отметки 5,7 миллиона рублей.

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