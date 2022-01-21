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Часы Судного дня замерли на отметке 100 секунд до катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Бюллетень ученых-атомщиков»

Часы Судного дня третий год подряд будут показывать 100 секунд до ядерной полуночи, сообщила негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи», — отметила глава организации Рейчел Бронсон.

«Бюллетень ученых-атомщиков» составил рекомендации, чтобы стрелки Часов Судного дня повернулись вспять. В частности, к концу 2022 года президенты России и США должны определить более существенные ограничения на ядерное оружие и системы доставки.

«Бюллетень ученых-атомщиков» был создан в 1945 году учеными-создателями ядерного оружия. В 1947 году появились символические часы, показывающие, насколько человечество близко к самоуничтожения.

Первые часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества». Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году — тогда часы показали без 17 минут полночь. В 2020 году Часы Судного дня перевели на позицию 23:58:20 — это самое угрожающее значение за всю историю.

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Наука #Наука #Мир
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