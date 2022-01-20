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Певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла

Источник:
The Guardian
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Фото: © Asonance

Чешская певица и вокалистка группы Asonance Хана Горка скончалась в возрасте 57 лет после того, как намеренно заразилась коронавирусной инфекцией.

Женщина специально заразилась коронавирусной инфекцией, чтобы получить сертификат, который позволил бы ей свободно посещать места, закрытые для тех, у кого нет прививки или сведений о недавно перенесенном заболевании, передает The Guardian.

Сын певицы Ян Рек уточнил на своей странице Facebook, что артистка добровольно заразилась вирусом, когда он и его отец заболели COVID-19. «Она решила продолжать нормально жить с нами и предпочла подхватить болезнь, чем сделать прививку», — отметил он.

За два дня до смерти Горка написала в социальных сетях: «Я выжила. Это было тяжело. Так что теперь будет театр, баня, концерт и поездка на море». Однако вскоре она стала жаловаться на боли в спине и умерла, задохнувшись в своей постели.

Ян Рек обвинил в смерти матери местное движение против прививок. По его словам, лидеры движения промыли певице мозги, после чего она наотрез отказалась вакцинироваться. Сам Рек и его отец были привиты от COVID-19 и перенесли заболевание без осложнений.

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