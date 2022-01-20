Убийца омского футболиста Дробыша получил пожизненный срок

Суд в Омске вынес приговор по громкому делу об убийстве футболиста Егора Дробыша, один из фигурантов получил пожизненный срок, сообщило в четверг СУ СКР по Омской области.
Убийство произошло почти год назад, в январе 2021 года. Двое судимых омичей ночью на улице увидели двоих парней с пакетом и телефоном и решили ограбить их.
Один из нападавших ударил ножом в спину футболиста и в грудь — его друга. Пострадавшие выбежали на освещенный участок дороги и позвали на помощь. Нападавшие забрали пакет с пивом и скрылись. Спортсмен погиб, его друг выжил.
«Я инициатор всей этой ситуации … Предложил забрать пиво», – рассказывал обвиняемый в убийстве на допросе.
Нападавший с ножом, который уже был судим за убийство, получил пожизненный срок. Его подельник — шесть лет строгого режима. Также они должны возместить потерпевшим 5 миллионов рублей.
Егор Дробыш – бывший игрок молодежного и основного состава омского футбольного клуба «Иртыш». Спортсмену был 21 год.
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