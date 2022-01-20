Определена самая малошумная подлодка российского флота

Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» оказалась самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко.

«На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века», — цитирует РИА Новости Будниченко.

По его словам, на лодке были впервые внедрены передовые информационные технологии, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления.

«АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности», — сказал Будниченко.

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Сейчас в составе ВМФ России находятся три лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М»: «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». На различных этапах строительства еще шесть: «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Подлодки проекта «Ясень-М» имеют надводное водоизмещением 9,5 тысячи тонн. Максимальная глубина погружения — 600 метров. Подводная скорость —30 узлов. На вооружении — восемь пусковых установок для ракет «Оникс», «Калибр» и «Циркон», а также десять торпедных аппаратов для 30 торпед.