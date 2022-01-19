Выросла средняя стоимость ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО за первые три недели 2022 года составляет 5304 рубля, следует из данных сервиса «Сравни.ру». В 2021 году этот показатель был ниже — 5247 рублей.

Новые правила расчета стоимости ОСАГО, которые коснулись порядка применения коэффициентов, внедрили 9 января. Тарифный коридор расширился на 10% — от 2224 до 5980 рублей. Кроме этого, были пересчитаны региональные коэффициенты. В результате полисы подорожали.

Изменения можно объяснить борьбой со страховым мошенничеством, из-за которого водителям тяжелее приобрести страховку законными способами, уточнил директор по развитию страховых продуктов «Сравни.ру» Александр Крайник.

По словам эксперта, участники рынка пока не наблюдают стремительного роста цен страховщиков. Однако такая возможность остается, так как запас по тарифному коридору есть, идет переходный период, когда компании анализируют происходящее на рынке.

Ранее специалисты подсчитали, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей и отмене учета износа деталей.

За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21% (в среднем на 1123 рубля), а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27% (в среднем на 1444 рубля).