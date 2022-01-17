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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру God of War для ПК взломали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Douglas Tofoli / Public Domain Mark

Хакерская группировка FairLight обошла защиту выпущенной на днях игры God of War для персональных компьютеров, следует из объявления организации на портале Reddit.

Взломанная версия God of War уже доступна на торрентах. Лицензионную цифровую копию экшена можно приобрести в сервисах цифровой дистрибуции Steam или Epic Games Store за 3 149 рублей.

Кроме этого, энтузиасты опубликовали патч, который позволяет запускать God of War на операционных системах Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1. По умолчанию игра работает только в Windows 10 и Windows 11.

Релиз God of War ПК состоялся вечером 14 января. Первоначально игра вышла весной 2018 года в качестве эксклюзива консоли Sony PlayStation и получила высокие оценки геймеров и критиков.

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