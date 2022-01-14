Таинственную пурпурную пыль заметили на Марсе

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал на Красной планете пурпурную пыль. Для Марса, где практически вся пыль красная, такой цвет нехарактерен.

Пурпурную пыль на камнях аппарат заснял в кратере Джезеро, который образовался в результате падения метеорита миллиарды лет назад, пишет National Geographic. В других марсианских локациях такую пыль найти не удалось.

Ученые полагают, что загадочная пыль может дать подсказки о прошлом Марса. Пигментация в своем химическом и минеральном составе могла закодировать информацию об окружающих условиях, необходимую для реконструкции.

Более того, пурпурная пыль может стать доказательством существования жизни в прошлом на Красной планете. Предварительный анализ показал, что она содержит оксиды железа, водород и магний. Это указывает, что в создании такой пыли участвовала вода.