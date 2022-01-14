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Таинственную пурпурную пыль заметили на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал на Красной планете пурпурную пыль. Для Марса, где практически вся пыль красная, такой цвет нехарактерен.

Пурпурную пыль на камнях аппарат заснял в кратере Джезеро, который образовался в результате падения метеорита миллиарды лет назад, пишет National Geographic. В других марсианских локациях такую пыль найти не удалось.

Ученые полагают, что загадочная пыль может дать подсказки о прошлом Марса. Пигментация в своем химическом и минеральном составе могла закодировать информацию об окружающих условиях, необходимую для реконструкции.

Более того, пурпурная пыль может стать доказательством существования жизни в прошлом на Красной планете. Предварительный анализ показал, что она содержит оксиды железа, водород и магний. Это указывает, что в создании такой пыли участвовала вода.

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