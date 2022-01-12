Астрономы обнаружили самую яркую сверхновую

Астрономы обнаружили самую яркую в рентгеновских лучах сверхновую типа Cow — AT2020mrf. Она примерно в двести раз ярче предыдущей рекордсменки данного типа, найденной в 2018 году.

Такой тип сверхновых неофициально называют «коровами» — по сгенерированному компьютером наименованию первой сверхновой AT2018cow. В отличие от типичных сверхновых, они включают открытые компактные объекты, которые испускают высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

Открытие сделали ученые из Калифорнийского технологического института с помощью российско-германского телескопа «Спектр-РГ». Полученные данные были успешно проверены с помощью оптического инструмента ZTF обсерватории Маунт-Паломар, а также обсерватории NASA «Чандра», пишет Astrophysical Journal.

Исследователи считают, что такое мощное рентгеновское излучение возникает из-за некого «двигателя» внутри остатков сверхновой — активной черной дыры или быстро вращающейся нейтронной звезды. Благодаря таким сверхновым можно наблюдать, как происходит рождение черных дыр и нейтронных звезд.