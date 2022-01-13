Прогулки и мелатонин: как восстановить режим после праздников?

Как восстановить сон, питание и вернуться в привычный режим жизни после новогодних праздников, рассказал главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

«Нарушение режима сна и бодрствования — обычная ситуация после новогодних каникул. Как правило, при недлительном нарушении биоритмов, патологических форм такие состояния не приобретают. У здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается спонтанно и достаточно быстро — в течение одного-трех дней», — цитирует Хомякова пресс-служба организации.

Чтобы поскорее прийти в норму, необходимо:

гулять на свежем воздухе за час до сна;

спать в полной темноте в комнате с температурой воздуха около 20 градусов;

не смотреть телевизор и гаджеты перед сном;

освещать комнату в вечернее время за несколько часов до отхода ко сну теплым светом.

Восстановить сон

Для восстановления режима сна врач рекомендует принимать мелатонин, хотя его эффективность и не вполне доказана в клинических исследованиях.

По словам Хомякова, мелатонин широко применяется для адаптации к перемене часовых поясов, восстановления цикла сна и бодрствования. По его мнению, мелатонин особенно полезен пожилым людям.

Длительное лишение сна, подчеркивает медик, очень опасно. Оно приводит к сердечно-сосудистым, заболеваниям, а также нарушениям в эндокринной, нервной и репродуктивной системах.

Восстановить питание

После долгих праздников порой непросто перейти с майонезных салатов на здоровое питание. Нормализовать вес, если за праздники появился лишний, помогут увеличение содержания белка в пище и отказ от «легких» углеводов.