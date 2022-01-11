Tele2 снизила стоимость тарифов по приказу ФАС

Мобильный оператор Tele2 с 11 января 2022 года снизил стоимость всех необоснованно повышенных тарифов в соответствии с предписанием ФАС.

Антимонопольная служба в 2021 году выявила, что мобильный оператор за последние два года дважды производил необоснованное повышение стоимости услуг сотовой связи на 10% и 13%. По данным ФАС, повышения цен затронули 11,5 миллиона и 12,5 миллиона абонентов соответственно.

Tele2 обратилась в суд, чтобы оспорить решение ФАС, Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС в отношении Tele2. В итоге компания приняла решение отказаться от дальнейших исков и исполнить предписания ведомства.

Для предотвращения подобных случаев в будущем мобильный оператор создаст систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.