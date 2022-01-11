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Омичи покорили высочайший вулкан Северной Америки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сибирский госуниверситет культуры и спорта

Команда российских альпинистов покорила высочайший в Северной Америке вулкан Орисаба, сообщила пресс-служба Сибирского госуниверситета физкультуры и спорта.

Команда российских альпинистов во главе с доцентом вуза Игорем Здановичем совершила восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки, который находится в Мексике. Экспедиция заняла у альпинистов неделю — со 2 по 9 января. Первой контрольной точкой восхождения стал вулкан Попокатепетль (5426 метров) — вторая по высоте гора Мексики.

Через три дня Зданович и его напарник, выпускник вуза Илья Симонов, покорили вулкан Орисаба. Это самая высокая гора в Мексике и самый высокий вулкан Северной Америки, его высота 5636 метров.

Вулкан Орисаба — седьмая вершина в списке самых больших гор по относительной высоте (4922 метров). Вершина Орисабы благодаря большой высоте покрыта снегом круглый год.

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