Омичи покорили высочайший вулкан Северной Америки

Команда российских альпинистов покорила высочайший в Северной Америке вулкан Орисаба, сообщила пресс-служба Сибирского госуниверситета физкультуры и спорта.

Команда российских альпинистов во главе с доцентом вуза Игорем Здановичем совершила восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки, который находится в Мексике. Экспедиция заняла у альпинистов неделю — со 2 по 9 января. Первой контрольной точкой восхождения стал вулкан Попокатепетль (5426 метров) — вторая по высоте гора Мексики.

Через три дня Зданович и его напарник, выпускник вуза Илья Симонов, покорили вулкан Орисаба. Это самая высокая гора в Мексике и самый высокий вулкан Северной Америки, его высота 5636 метров.

Вулкан Орисаба — седьмая вершина в списке самых больших гор по относительной высоте (4922 метров). Вершина Орисабы благодаря большой высоте покрыта снегом круглый год.