Фонд кино опроверг претензии к фильму «Мария. Спасти Москву»

Фонд кино (ФК) не выделял деньги на создание фильма «Мария. Спасти Москву» и не имеет претензий к создателям картин. Ранее сообщалось, что ФК подал иск к этому фильму на возврат выделенных субсидий. Данная информация неверна, поскольку речь шла о совершенно другом проекте.

«Иск Фонда кино, о котором упоминают журналисты в своих заметках, направлен к ООО "Дженнекс Медиа" и фильму "Мария". Обозначенные компании и создатели не имеют никакого отношения к фильму "Мария. Спасти Москву"», — опроверг ФК ложную информацию.

В действительности в 2015 году Фонд Кино дал «Дженнекс Медиа» 5 миллионов рублей на создание военной драмы «Мария». Деньги были выделены на возвратной основе, то есть создатели фильма должны были возвратить указанную сумму через два года, после завершения производства фильма.

Деньги были возвращены с нарушением установленных сроков, и Фонд Кино потребовал с «Дженнекс Медиа» проценты в размере более 700 тысяч рублей. По решению суда, исковые требования ФК были удовлетворены частично — создателям «Марии» пришлось вернуть в качестве процентов около 250 тысяч рублей.

В Сети отсутствует информация о фильме «Мария» режиссера Бегунова. Но как раз в 2022 году на большие экраны выходи созвучная лента — «Мария. Спасти Москву», тоже военная драма. К этому фильму ФК не имеет отношения.