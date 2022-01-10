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МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в международной политике, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры.

«Требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится», — сказал Рябкова в интервью ТАСС.

По его словам, «это все в прошлом». «Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — указал замглавы МИД России.

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».

При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году — Черногория, а в 2020 году - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран. Организация продолжает политику «открытых дверей».

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