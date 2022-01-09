Экономист обозначил срок полного отказа от купюр в России

Использование бумажных купюр в России сведут к минимуму в обозримом будущем, одно из препятствий перехода на электронные платежи — серый оборот, сообщил экономист Андрей Колганов

«Я думаю, что в обозримом будущем, в пределах жизни одного поколения, мы увидим сведение бумажных денежных расчетов к очень небольшому проценту», — цитирует Колганова «Лента.ру».

В Европе и США переход от бумажных денег к электронным идет более активно. Обычно ими пользуются туристы, у которых есть сложности, связанные с большими комиссиями при конвертации валюты.

По мнению Колганова, есть несколько сложностей, которые не позволяют России столь же быстро переходить к электронным деньгам. Многие торговые точки особенно в провинции не оснащены электронными системами платежей.

«Для мелких предпринимателей использование электронных систем платежей — все-таки дополнительная финансовая нагрузка. Во многих регионах страны очень неустойчивый интернет, который поддерживает коммуникацию с банками, что мешает внедрению этих систем», — отметил экономист.

Еще одно препятствие — это то, что многие предприниматели работают в серой зоне и используют менее контролируемые формы расчета.