НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Заключенные в Иркутской области объявили голодовку

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Фото: © Sibnet.ru

Трое осужденных в исправительной колонии ИК-2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по Иркутской области.

Голодовка началась 29 декабря 2021 года, осужденные обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. «Отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что медики и психологи наблюдают за их состоянием. Осужденных также посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека в Иркутской области.

Ведомство опровергло распространенную рядом СМИ информацию о том, что голодовка заключенных связана с применением насилия в их адрес со стороны работников колонии. Указывается, что сотрудники учреждения не применяли физическую силу и специальные средства к осужденным.

ИК-2 в Ангарске является колонией строгого режима. Там содержатся заключенные, впервые осужденные за тяжкие преступления.

Еще по теме
Житель бурятского села из ревности поджег дома бывшей и соперника
Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме
Новосибирец набросился с ножом на соседей по общежитию
Житель забайкальского села Любовь забил женщину табуретом
смотреть все
Иркутск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заключенные в Иркутской области объявили голодовку
Российский самолет сгорел после рейса из Новосибирска в Китай
Пропавшего на Алтае мужчину с детьми обнаружили
Новосибирский боксер скончался после нокаута
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Китайцы зажгли искусственное «солнце»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

Disobedient

Как под Иловайском у котле. А после так прыгал прыгал выше кенгуру.)))

Fazar

Они и небыли коммунистами,- они были предателями. Вспомним "Алконавта" Ельцина, Назарбаева, Кравчук,...

Disobedient

Ноготь с большого пальца ноги негра, между зубов что ли застрял?))) откуда такие суицидальные мысли в...

pepelmetal

ВНИМАНИЕ!!!! В связи с текущими событиями, ежедневный график вторжений на украину изменился. Просим отнестись...
Sibnet.Ru