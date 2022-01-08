Заключенные в Иркутской области объявили голодовку

Трое осужденных в исправительной колонии ИК-2 в Ангарске объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по Иркутской области.

Голодовка началась 29 декабря 2021 года, осужденные обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. «Отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что медики и психологи наблюдают за их состоянием. Осужденных также посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека в Иркутской области.

Ведомство опровергло распространенную рядом СМИ информацию о том, что голодовка заключенных связана с применением насилия в их адрес со стороны работников колонии. Указывается, что сотрудники учреждения не применяли физическую силу и специальные средства к осужденным.

ИК-2 в Ангарске является колонией строгого режима. Там содержатся заключенные, впервые осужденные за тяжкие преступления.