Житель бурятского села из ревности поджег дома бывшей и соперника

Два дома загорелись в бурятском селе Хасурта 31 декабря. Выяснилось, что их поджег местный житель после расставания с женщиной, сообщило СУ СКР по Бурятии.

Два деревянных дома в селе Хасурта Хоринского района загорелись почти одновременно. В одном жили женщина и четверо ее детей. Пожар увидел сосед, разбудил семью и помог выбраться наружу. Мать и один их детей получили ожоги. Огонь почти полностью уничтожил дом.

Семья из второго дома смогла проснуться вовремя и потушить самостоятельно. Выяснилось, что оба дома подожгли. По подозрению в преступлении задержали 30-летнего бывшего сожителя хозяйки первого дома.

По данным следствия, в конце декабря обвиняемый узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы стала встречаться с молодым односельчанином. Дождавшись ночи, бывший сожитель женщины пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджег.

Когда огонь разгорелся, обвиняемый с канистрой прошел к другому дому, где, как он думал, жил соперник, облил горючим деревянную стену жилища и тоже поджег. После этого вероятный поджигатель уехал на отдаленную животноводческую стоянку, но там его нашла полиция.

Сельчанина будут судить по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Мужчину, который спас многодетную семью из горящего дома, планируют наградить.