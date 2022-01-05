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Семья с тремя детьми отравилась парами хлора в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девять человек, включая трех детей, отравилась парами хлора в коттеджном комплексе в Новосибирске во время купания в бассейне, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, во вторник, 4 января семья (супруг, супруга, трое несовершеннолетних детей), а также их четверо родственников сняли для отдыха коттедж в Октябрьском районе города Новосибирска. После купания в бассейне вечером у пострадавших появились признаки отравления парами хлора, говорится в сообщении.

Пострадавшие за помощью в медицинское учреждение. На данный момент угрозы для жизни и их здоровья нет, уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи из девяти человек, из них 3 детей, парами хлора в коттеджном комплексе, по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Он предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, взята проба воды с бассейна, изъяты химические препараты, которыми обрабатывался бассейн, отметили в СК.

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