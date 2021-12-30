Мэрия объявила аукцион на финальный этап станции «Спортивная»

Муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» объявило аукцион на выполнение работ по строительству станции метро «Спортивная», сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 631,1 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из городского и областного бюджетов. Электронный аукцион назначен на 11 января 2022 года.

В рамках третьего этапа подрядчик должен выполнить, в том числе, работы по строительству станционного комплекса, объектов транспортного хозяйства, тяговой сети, а также проведение электроснабжения контактного рельса. Все работы должны быть выполнены не позднее 30 июня 2022 года.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Сдача станции в эксплуатацию намечена на сентябрь 2022 года.