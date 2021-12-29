НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новогодняя ночь в Новосибирске будет морозной, к городу подходит холодный атмосферный фронт, сообщила журналистам в среду начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сейчас идет снег, это подходит холодный атмосферный фронт. Завтра днем осадки прекратятся, температура начнет понижаться», — рассказала синоптик.

По ее словам, днем в Новый год, 31 декабря, в Новосибирске будет 15-17 градусов ниже нуля, в новогоднюю ночь — 20-22 градусов мороза.

Ожидается, что 1 и 2 января в Новосибирске также будут морозными, потом температура начнет повышаться.

Еще по теме
Россиянам пообещали «голубой» январь
Режим «черного неба» продлили в Красноярске
Морозная погода ожидается в Забайкалье
Похолодание придет в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Новый год
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Эскалаторы запустили на станции «Спортивной» в Новосибирске. ФОТО
«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети
Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске
Россия откажется от угольных шахт
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Новогодний миллиард: какие шансы выиграть джекпот «Русского лото»
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
36
США не согласятся с требованиями России по НАТО
26
Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество
22
Горбачев только сейчас нашел способ спасения СССР
21
Матвиенко раскритиковала слово «кешбек»
Sibnet.Ru