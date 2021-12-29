Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Новосибирске

Новогодняя ночь в Новосибирске будет морозной, к городу подходит холодный атмосферный фронт, сообщила журналистам в среду начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сейчас идет снег, это подходит холодный атмосферный фронт. Завтра днем осадки прекратятся, температура начнет понижаться», — рассказала синоптик.

По ее словам, днем в Новый год, 31 декабря, в Новосибирске будет 15-17 градусов ниже нуля, в новогоднюю ночь — 20-22 градусов мороза.

Ожидается, что 1 и 2 января в Новосибирске также будут морозными, потом температура начнет повышаться.