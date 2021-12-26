Песков рассказал, как Путин проведет Новый год

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — приводит ТАСС слова Пескова. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме.

Путин редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными. «Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться.