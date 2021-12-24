Депутат Рады предупредил о риске раздела Украины тремя странами

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о территориальных претензиях нескольких стран Европы к Украине. По его мнению, стране угрожают польский, румынский и венгерский реваншизмы.

Слабость Киева играет им на руку и дает возможность пересмотреть историю региона. «Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», приводит РИА Новости слова Бужанского.

Он уточнил, что Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей свои паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию. По словам депутата, Венгрия открыто ведет политику, направленную на отторжение нескольких регионов, и может ввести войска для «защиты венгерского населения».

Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.