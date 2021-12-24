Певицы из Иркутска и Норильска выступят в полуфинале «Голоса»

Певицы Юлия Кошкина из Иркутска и Элина Пан из Норильска выступят в полуфинале десятого сезона «Голоса», финалистов будут выбирать наставники и зрители.

Кошкина выступит в полуфинале от команды Пелагеи. В четвертьфинале певица из Иркутска получила самые высокие баллы от зрителей.

Элина Панпосле слепых прослушиваний выбрала команду Димы Билана, но наставник «потерял» вокалистку на этапе нокаутов. Тогда ее спас Леонид Агутин. В четвертьфинале Агутин дал ей 30 балов из 100, но зрительские голоса помогли Пан пройти в полуфинал.

В полуфинале выступят восемь участников, пройти в финал им также помогут голоса наставников и зрителей. Полуфинал покажут в прямом эфире в пятницу, 24 декабря, в 21.30 (мск) на Первом канале.