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Кошкина из Иркутска прошла в полуфинал «Голоса» с лучшим результатом

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Юлия Кошкина из Иркутска набрала больше всего зрительских голосов и прошла в полуфинал от команды Пелагеи.

Кошкина вышла на сцену в славянской рубашке и сарафане. Певица исполнила в четвертьфинале народную песню «Я любила сокола». Боролись с иркутянкой за полуфинал еще два участника — Александр Волкодав и Виктор Кириллов.

Пелагея, распределяя между своими подопечными проценты, отдала Кошкиной 30%, Волкодав получил 50%, и 20% достались Кириллову (бывший участник команды Градского). Но зрительские голоса изменили лидера: за Кошкину проголосовали 54% зрителей.

По итогам общего голосования Юлия Кошкина (84%) и Александр Волкодав (74%) прошли в полуфинал от команды Пелагеи. Виктор Кириллов покинул проект.

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