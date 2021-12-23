Три фильма про любовь со странностями покажут на ТВ‑3 за вечер

Телеканал ТВ-3 вечером в пятницу покажет три романтические комедии подряд — «Мой парень из зоопарка», «Моя девушка — монстр» и «Мой парень — киллер», сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет кинопоказ приключенческая комедия «Мой парень из зоопарка» в 19:30. Фильм рассказывает о служителе зоопарка Гриффине Кейсе, которого когда-то из-за его работы и образа жизни отвергла любимая девушка Стефани. Спустя годы у него появляется шанс всё исправить, в диалог с ним вступают животные, за которыми он ухаживал столько лет.

В 21.30 показ продолжит фантастическая комедия «Моя девушка – монстр». По сюжету, в Сеуле появляется загадочный монстр, крушащий дома и топчущий людей. Это существо как-то связано с неудачницей Глорией, бывшей журналисткой, потерявшей парня и вернувшейся из Нью-Йорка в свой городок, чтобы работать в баре и пить там, как сапожник.

Главную роль в фильме «Моя девушка – монстр» исполнила Энн Хэтэуэй, которая снималась в фильме, будучи беременной на втором триместре.

Завершит марафон кино экшен «Мой парень – киллер» в 23.45. Это фильм с Сэмом Рокуэллом в образе романтически настроенного убийцы, начавшего отстреливать своих заказчиков. Главную роль «хорошей девушки» Марты, решившей начать встречаться с настоящим киллером, исполняет номинантка на «Оскар» Анна Кендрик.