Метро в Новосибирске в Новый год будет работать до полуночи

Новосибирский метрополитен в этом году не будет продлевать время работы в новогоднюю ночь, метро закроется в полночь, сообщил пресс-центр мэрии.

Метро традиционно продлевало работу на час в новогоднюю ночь, но в этом году праздничные мероприятия в центре Новосибирска и салют отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому метрополитен закроется в полночь, как и в любой другой день.

До полуночи будет работать и другой транспорт. С 1 по 10 января общественный транспорт в Новосибирске будет ходить по графику выходного дня.

«1 января начало движения переносится с 6.00 на 7.00, массовый выпуск подвижного состава будет примерно к 10.00», — рассказал начальник отдела перевозок мэрии Андрей Куликов.