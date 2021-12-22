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Десятки килограммов нелегальной черной икры обнаружили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Трое новосибирцев организовали незаконные хранение и продажу черной икры на Центральном рынке, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, трое местных жителей организовали незаконные хранение и продажу икры занесенного в Красную книгу амурского осетра в торговом павильоне Центрального рынка.

Силовики изъяли 60 контейнеров с веществом, внешне схожим с черной икрой, общей массой не менее 30 килограммов, а также более 50 килограммов рыбы.

Предприниматель и двое продавцов дали признательные показания. По статье «Незаконные хранение и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» каждому из них грозит до восьми лет колонии.

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