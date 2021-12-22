Казаки будут патрулировать улицы Томска

Казаки-дружинники Сибирского казачьего общества заступили на службу в Томске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Совместное построение нарядов полиции и казаков-дружинников прошло на Новособорной площади. Наряды вышли на маршруты патрулирования.

«Основная функциональная обязанность казаков-дружинников заключается в оказании содействия полицейским в обеспечении охраны общественного порядка: выявлении лиц, совершающих правонарушения и нарушающих правопорядок, а также профилактика правонарушений», — говорится в сообщении.