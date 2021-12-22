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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Казаки будут патрулировать улицы Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Казаки-дружинники Сибирского казачьего общества заступили на службу в Томске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Совместное построение нарядов полиции и казаков-дружинников прошло на Новособорной площади. Наряды вышли на маршруты патрулирования.

«Основная функциональная обязанность казаков-дружинников заключается в оказании содействия полицейским в обеспечении охраны общественного порядка: выявлении лиц, совершающих правонарушения и нарушающих правопорядок, а также профилактика правонарушений», — говорится в сообщении.

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