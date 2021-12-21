Горный Алтай оставили без новогодних праздников

Праздничный концерт запретили на центральной площади Горно-Алтайска в предновогоднюю ночь, такое решение принял оперштаб региона по ковиду, говорится в сообщении местных властей.

«Решением оперштаба было отменено проведение традиционных массовых новогодних представлений на центральной площади Горно-Алтайска 31 декабря. В микрорайонах республиканской столицы празднование разрешили локально, с ограничением числа участников и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – сказано в сообщении.

А на прошлой неделе в регионе, где заболеваемость постепенно снижается, с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года запретили проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера.

По последним данным, в регионе заболели 25 042 человека, выздоровели 22 855 пациентов, умерли 544 человека. В регионе действует система QR-кодов, продолжается вакцинация населения.