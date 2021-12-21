НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Огромный медальон из «Ведьмака» создали в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
273 1

Огромный логотип-медальон из сериала «Ведьмак» разместился на горнолыжном склоне в Шерегеше — видео опубликовано в соцсетях Netflix.

Масштабную композицию — 25-метровый медальон, который новости главный герой Геральт из Ривии — возвели на секторе Е.

Таким способом всех поклонников сериала и книг хотели погрузить в атмосферу фэнтези — будто из-под снежного покрова сейчас появится сам охотник за чудовищами и нечистью, подчеркнули в пресс-службе «Нетфликса». А окружающие композицию деревья, холмы и захватывающие виды выглядят как декорации к сериалу.

Премьера второго сезона «Ведьмака», снятого по одноименной романов Анджея Саповского, состоялась 17 декабря. Это адаптация книги «Кровь эльфов». В сентябре сериал был продлен на третий сезон.

Еще по теме
Стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Полмиллиона туристов приедут на алтайский Манжерок
Экспедиция сибиряков начала пересекать Атлантический океан
Санитарный «щит» возведут на границах России
смотреть все
Кузбасс #Туризм #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Томска отказался признать вину по двум эпизодам дела
Пожар в томской «Ленте» спровоцировал серию взрывов
Омский фехтовальщик-любитель проткнул другу голову рапирой
Огромный медальон из «Ведьмака» создали в Шерегеше
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (1)
Картина дня
Союз России и Китая изменит мировой баланс сил
Китай поддержал требования России к США и НАТО
Россия создала уникальную винтовку под натовские патроны
Ученые вырастили искусственный мозг и сделали его геймером
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
66
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
23
Госдума одобрила законопроект о QR-кодах
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru