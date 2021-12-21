Огромный медальон из «Ведьмака» создали в Шерегеше

Огромный логотип-медальон из сериала «Ведьмак» разместился на горнолыжном склоне в Шерегеше — видео опубликовано в соцсетях Netflix.

Масштабную композицию — 25-метровый медальон, который новости главный герой Геральт из Ривии — возвели на секторе Е.

Таким способом всех поклонников сериала и книг хотели погрузить в атмосферу фэнтези — будто из-под снежного покрова сейчас появится сам охотник за чудовищами и нечистью, подчеркнули в пресс-службе «Нетфликса». А окружающие композицию деревья, холмы и захватывающие виды выглядят как декорации к сериалу.

Премьера второго сезона «Ведьмака», снятого по одноименной романов Анджея Саповского, состоялась 17 декабря. Это адаптация книги «Кровь эльфов». В сентябре сериал был продлен на третий сезон.