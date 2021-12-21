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«Дюна» и «Круэлла» стали лидерами рейтинга лучших фильмов года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Фантастическая драма «Дюна» режиссера Дени Вильнева, вышедшая на экраны в сентябре 2021 года, стала самым популярным фильмом, по мнению зрителей, сообщает «Кино Mail.ru».

После «Дюны» с небольшим отрывом следует история диснеевской злодейки в исполнении Эммы Стоун – «Круэлла». Третье место – у фантастической экшен-комедии о виртуальной реальности «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Замыкают пятерку лидеров этого года голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом.

Рейтинг лучших фильмов составлялся на основе количества оценок и пользовательской активности на страницах фильмов и сериалов за 2021 год.


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