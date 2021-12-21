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Певица Елка выпустила песню «Новый год»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © elkasinger, instagram.com/elkasinger

Певица Елка выпустила новогодний сингл под названием «Новый год», в нем она выразила надежду на светлое будущее.

«Будет мир добрее, веселее и ярче. Счастливым будет год», — поет Елка. Певица написала в Instagram, что песня получилось волшебной, а волшебство в канун праздника никому не помешает.

Поклонники певицы достаточно холодно отнеслись к релизу. В комментариях к песне на YouTube-Music они сдержанно поздравили Елку с наступающим праздником, но попросили вернуться к привычному репертуару.

В этом году артисты не скупятся на новогодние премьеры. Ранее песню про Новый год выпустили Сергей Лазарев и Влад Топалов, объединившиеся в Smash! Также новинки представили группа Хлеб, Ольга Бузова, Юлия Савичева, Enim.

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Культгид #Музыка
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