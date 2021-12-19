Хиты и новинки: три новогодних плейлиста

Песни про Новый год — действенный способ создать атмосферу праздника. Артисты каждый год стараются порадовать поклонников новыми зимними композициями. В подборке три универсальных плейлиста — для тех, кто не отходит от традиций, слушая «Jingle Bells», и для тех, кто хочет услышать музыкальные новинки.

Ученые считают, что музыка создает настроение, возрождает эмоции и чувства, она может навеять печаль или дать радость и счастье. Под воздействием музыкальных вибраций обостряется ум, успокаиваются уставшие нервы, человек отвлекается от проблем и забот, а душа возвышается.

Рождественская классика

Многие песни уже стали символами Нового года, наряду с елкой, мандаринами и шампанских. Среди таких — «Jingle Bells» Фрэнка Синатры и «Happy New Year» группы ABBA. Рабочее название последней сначала было более веселым: «Папочка, не напивайся на Рождество».

Композиция шведской группы «Happy New Year» стала популярной в 80-х годах, а сейчас она традиционно звучит в канун Нового года по радио и телевидению, хотя текст песни наполнен отнюдь не праздничными мотивами. Например, в тексте говорится о смерти.

Еще более старая песня из подборки — «Santa Baby» Мэрилин Монро, которая была выпущена в 1953 году. В веселой композиции певица рассказывает, как ждет Санту в рождественскую ночь.

«Санта-Крошка, есть одна штучка, в которой я действительно нуждаюсь. Это договорчик о передаче мне в собственность Платинового прииска», — шутливо пела Монро.

Русские хиты

Среди российских хитов можно уверенно отдать лидерство песне «Новогодняя» от «Дискотеки аварии». «Новый год к нам мчится, скоро все случится», — коронная фраза всех зимних вечеринок.

История «Новогодней» началась в 1999-м, когда Алексей Рыжов и Николай Тимофеев из «Дискотеки аварии» встретились с продюсерами студии звукозаписи «Союз» и предложили им несколько песен своей группы.

Стопроцентный праздничный хит был готов к зиме, но, вопреки ожиданиям участников, публика композицию проигнорировала. Тогда никто и подумать не мог, что «Новогодняя» окажется бомбой замедленного действия, и уже к лету 2000-го она зазвучит отовсюду. Удачно завирусившись задолго до самого праздника, к 31 декабря песня стала абсолютным хитом и транслировалась на большинстве русскоязычных радиостанций и по ТВ.

Новогодние новинки

Как правило, артисты стараются выпустить новогодние или зимние песни в начале декабря. И тем, кто устал слушать привычные мотивы, эта музыка может прийтись по вкусу, а со временем также войти в традицию праздника.

В подборку современных русских новинок вошли спокойные и мелодичные треки, например, «Новогодняя» Елены Темниковой, где певице подпела ее дочь Саша. А также веселые песни, которые с первых аккордов заставляют пуститься в пляс.